Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 18:47
Öğretmenimizin öldürülmesinin karşılığı bir twit mi? Bakan nerede?

Twit atmakla oluyor mu bu işler?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
08 Mayıs 2024 18:55

Cenaze namazında niçin yer almadı...


Drm123
Aday Memur
08 Mayıs 2024 19:01

Cenaze namazında yer almadı mı? İnanılmaz.


Dekemi
Aday Memur
08 Mayıs 2024 19:13

Yetkili sendika da iş bırakma eylem kararı aldığına göre bir de bakıyormuşuz, Meb bakanı: "Ben de iş bırakıyorum, sizinleyim öğretmen arkadaşlarım, şiddeti beraber durduracağız" der mi acaba?:)

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