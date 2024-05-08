Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Mayıs 2024 19:22
Özel sektör soru

Merhaba ben kamuda çalışıyorum eşim ise özel sektör. Eşimin sigortasını düzenli ödemiyoruz toplu ödeme yapacağız bu durum tayin isteyeceğim zaman sorun yaratır mı?

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