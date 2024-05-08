Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 19:53
Destek odası kursu hizmet puan

Raporlu ya da özel yetenekli öğrencilere verilen destek odası kursuna hizmet puanı verilmiyor mu?


kültür mantarı**
Şube Müdürü
08 Mayıs 2024 20:00

Verilmiyor hocam

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