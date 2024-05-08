Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 20:07
Öldürülen okul müdürü Oktugan' ın, Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmadan

Oktugan' ın, Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği "Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır; saygı. Saygıda kusur etmeyeceksiniz. Öğretmenlerime hep saygı duydum, öğretmenlerime de hep saygı duyulmasını istedim."

https://www.haberler.com/3-sayfa/ogrencisinin-silahla-katlettigi-okul-mudurunun-17304460-haberi/

Tek gayesi vatanını milletini sevip sayan yüceltmeye çalışan insanlar yetiştirmek olan öğretmen bunları hak etmiyor!

Öğretmene SAYGI istiyoruz!


Drm123
Aday Memur
08 Mayıs 2024 20:07

Bütün öğretmenlerin gündemi bu olmalı.

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