Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2024 20:23
Psikiyatri tanısından emekliye sevk edilen personelin dönüşüne neden sıcak bakılmıyor?

Arkadaşlar uzun zamandır forumdayım.. Ara ara çeşitli kategorilerde konu da açıyorum.. Açılan konuları takipte etmeye çalışıyorum.. Ancak bir konu var ki beni ziyadesiyle üzüyor ve elimden geldiği kadar gündemde tutmaya çalışıyorum.. Arkadaşlar ben 2021 mart ayında emniyet hizmetleri sınıfından malulen emekli oldum.. Psikiyatri bölümünden.. D dilimi rapor verildi ve malulen emekli oldum.. 3 senedir emekliyim.. Merak ettiğim ve bir türlü anlam veremediğim neden psikiyatriden malulen emekli olanlara geri dönüş yolu kapalı? Bunu bir türlü anlayamıyorum Arkadaşlar.. Sizce de tuhaf değil mi? Yani Psikiyatrik rahatsızlıklar da pekala tedavi edilebilir ve kontrolü sağlanabilir.. Bu konuda neden bu kadar hassas emniyet.. Sadece nüksetme ihtimali için mi geri dönüş mümkün değil.. Saçma.. Diğer hastalıkların da nüksetme ihtimali var.. Fakat orada bu kadar katı bir tutum yok.. İstenildiği takdirde olumlu cevap alınabiliyor.. Yani her şeyden önce yasal bir engel yok.. Evet.. O zamanlar iyi değildim ve çalışamayacak durumdaydım.. Ve böyle bir karar aldım.. Fakat şimdi gayet iyiyim ve çalışmak istiyorum.. Yeniden alınacak bir sağlık kurulu raporu ile bu pekala tespit edilebilir.. Fakat maalesef ve esefle söylüyorum (ki buna doktorlar da dahil) ülkemizde hala Psikiyatrik rahatsızlıklar konusu yeterince anlaşılabilir ve kabul edilebilir değil.. Yani bir önyargı ve zihinlerde yer edinmiş tabular var.. Bunu kıramıyoruz.. Aşamıyoruz.. Söz konusu psikiyatri olunca farklı düşünmeye başlıyoruz.. Bu iyi değil.. Bunu kabul edemiyorum.. Mantığım kabul etmiyor.. Umarım bu yanlıştan dönülür ve psikiyatri için de geri dönüş yolu açılır.. Mutlaka değerlendirilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum.. Kendinize iyi bakın arkadaşlar..

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