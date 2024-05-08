Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Mayıs 2024 21:22
sağlık bakanlığı mı üni hastanesi mi

sağlık bakanlığının son atamasında puanımın yetmesine rağmen tercih hatamdan dolayı atanamadım. şimdilerde gazi üni ye belgelerimi teslim ettim. gidip gitmeme konusunda kararsızım. sınava hazırlanıp yeniden bir alım beklemek de zor geliyor.. üni hastanesinden yana tek tereddütüm de tayin sıkıntısı. var mıdır bu konuda bir yol gösterecek olan?

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