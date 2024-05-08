Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Mayıs 2024 21:33
3+1 eş durumu tayini lütfen boş geçmeyin red yiyenler

Merhaba sağlık bakanlığında engelli sağlık peroneliyim.Eşim 3+1 sözleşmeli tıbbı sekreter.1 yılını doldurdu. Temmuzda eşim bulunduğum şehire gelmek için kuraya başvuracak.Şu an bulunduğu bölge 4/b benim yanıma 3/A bölgesine gelecek red gelme durumu varmı? Red sebebi neden olur.Madde 4 te engelli eş veya stratejik personel ise ona tabi ataması yapılır.lütfen cvplayın özellikle red yiyen arkadaşlar red sebebi nedir?

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