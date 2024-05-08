Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Mayıs 2024 21:49
üst öğrenimden atama olur mu ?

zamanında ortaöğretim kpss ile atandım şu an üniversitede 4b sözleşmeli destek personeli olarak görev yapıyorum.yaza doğru önlisans mezunu olacağım sonbahardaki önlisans kpss sınavına girip başka bir kuruma sözleşmeli olarak atansam engel bir durum olur mu nihayetinde sözleşmeliden sözleşmeliye geçmiş oluyorum üst öğrenim ya da ünvan değişikliği söz konusu olabilir mi ?

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