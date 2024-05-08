Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 21:57
Mevzu öğretmen değil

Değerli arkadaşlar maalesef yarın için ilk önce eylem kararı alan sendikalara bir bakınız. Son 2 yıldır ülkemizde yapılan yabancı düşmanlığı propagandasına bakınız. Ülkemizde ilk defa bir öğretmen cinayete kurban gitmiyor. Ama nedense katilin yabancı uyruklu olması başta medya olmak üzere her platformda vurgulanıyor. Diğer sendikalar da geri kalmayalım laf olur diye eylem kararı aldılar. Öğretmenimize Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Fakat bu eylem de 10 sn lik bir haberden öteye gitmeyecek. Ancak toplumun sinir uçları dinamitlenmeye devam ediyor dikkat edin. Dün karabük meselesi bugün bu, yarın yabancılarla ilgili farklı bir olay çıkacak ve kamuoyuna ekonomi konuşma da ne konuşursan konuş denilecek. Uyanık olun.


Drm123
Aday Memur
08 Mayıs 2024 22:07

Ya hadi ordan. Burada can gitmiş sen ne saçmalıyorsun? Mağdur suçlamayı bırakın artık.


yorguntarihçi
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 22:51

Ya yabancılarıni da al git, biktirdiniz iyice.

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