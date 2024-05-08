Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 22:37
Eş durumu

merhabalar eşim bulunduğum ilde 110 km uzakta bir ilçede ben ise merkez ilçedeyim, il içi ataması ile benim ilçem dışındaki merkez ilçeye atanırsa ağustostaki eş durumuna başvurabilir mi ?

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