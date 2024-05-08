Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Mayıs 2024 23:04
Askerlik hizmeti yıllık izin ve derece kademe ilerlemesi

Merhaba arkadaşlar ben 2008 ve 2010 yılları arasında 15 ay er olarak askerlik yaptım 2024 ün 2.ayında da memur olarak atandım şuanda asaletimin tasdiklenmesine 3 ay var benim sorum asaletim tasdiklendikten sonra yıllık izin hakkım olur mu varsa bunun için dilekçe vermem gerekir mi çalıştığım kurum subay olarak askerlik yapmadığın için izin hakkın yok diyor nasıl bir yol izlemeliyim

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