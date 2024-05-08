Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 23:30
Norm fazlası

Norm fazlası olarak il içine başvurduğum zaman atama çıkmaz ise resen atama yapılabilir mi


matemkogr
Şef
08 Mayıs 2024 23:31

Yapılabilir


ekpss3347
Aday Memur
08 Mayıs 2024 23:33

İl içi atama sonrası hemen değil. Ama sonrası, yani norm fazlası aramalarında Evet bu hak bakidir. Ancak ilinizin son 2-3 yılda uygulamada ne yaptığını takip edin özellikle. İlden ile çok değişiyor bu uygulamalar.

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