Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mayıs 2024 00:48
Özel sektör eş durumu ataması

8 ay önce eş durumu ( özel sektör)atamam yapıldı geçici görevle 1 ay öncede naklen atamam yapıldı şimdi sorum şudur Eşimi çalıştığı yerden çıkartacaklar benim için herhangi bir sorun teşkil eder mi?

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