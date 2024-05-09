Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
09 Mayıs 2024 01:18
Engelliler haftası idari izin

kamuda çalışan tüm engelliler 10-16 mayıs tarihlerinde engelliler haftası ilan edilmiş olup haftanın ilk günü kamuda çalışan tüm engelliler 2002/58 sayılı genelge kapsamında idari izinlidir. izin dilekçelerinizi birim amirlerinize verebilirsiniz

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