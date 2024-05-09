Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Mayıs 2024 01:20
2024 Tayinde yol masrafı ödemesi

Değerli arkadaşlar. Tayinimiz çıkarsa nakliye masrafı niyetine yol harcırahı veriliyor mu? Veriliyorsa nasıl hesaplanıyor? Tayinden ve taşındıktan sonra mı ödeniyor? Kamuda tasarruf muhabbettinden dolayı böyle bir ödemenin yapılmaması mümkün mü?

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