Mübaşir açısından hangi mahkeme iyi

Her nerede çalışırsan çalış dürüst ol arkadaşlarına ve amirlerine saygıda kusur etme mesaiye riayet et. Islerin öğrenmeye çalış. Bugün ağır ceza yarın sulh ceza seneye sulh.hukuk nerede olacağın belli olmaz. İs ve personel durumu sürekli değişebiliyor.

Adliye dışarıdan göründüğü gibi bir kurum değil bunu zamanla anlayacaksın.

Öte yandan mahkemeye posta ile gelen evrakların zarflarını evrakın arkasına zimbala çöpe atma. Üzerinde barkod numarasi yazıyor. Olası bir aksilikte işe yarayacak o barkod.

Onun haricinde zimmet dağıtırken dosya verirken sicil imza tarih yazdırmayı unutma. Evraka, alındı yaptirirsan arkadaslarindan mutlaka uyapa taramasıni işte.