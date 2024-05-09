Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Mayıs 2024 07:01
Mübaşir açısından hangi mahkeme iyi

Arkadaslar bir mübaşir olarak yazıyorum yeni başladım sulh hukuk mahkemesinde çalışmak mı ağır ceza yada asliye ceza mı biraz işleyişi yazabilirmisiniz mübaşir açısından


emirsalih
Şef
09 Mayıs 2024 08:13

Asliye ceza bu saydıklarından en iyisi. İşleyişi çalışarak öğreneceksin zaten. Mümkünse Ağır cezadan uzak dur başkan ve üyelerle ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalırsın.


Adliyeci
Şef
09 Mayıs 2024 08:45

sulh hukukda şu an dosya patlaması var, işleri acayip yoğun görüyorum


katip1988
Memur
09 Mayıs 2024 09:00

Her nerede çalışırsan çalış dürüst ol arkadaşlarına ve amirlerine saygıda kusur etme mesaiye riayet et. Islerin öğrenmeye çalış. Bugün ağır ceza yarın sulh ceza seneye sulh.hukuk nerede olacağın belli olmaz. İs ve personel durumu sürekli değişebiliyor.

Adliye dışarıdan göründüğü gibi bir kurum değil bunu zamanla anlayacaksın.

Öte yandan mahkemeye posta ile gelen evrakların zarflarını evrakın arkasına zimbala çöpe atma. Üzerinde barkod numarasi yazıyor. Olası bir aksilikte işe yarayacak o barkod.

Onun haricinde zimmet dağıtırken dosya verirken sicil imza tarih yazdırmayı unutma. Evraka, alındı yaptirirsan arkadaslarindan mutlaka uyapa taramasıni işte.


serhun21
Aday Memur
09 Mayıs 2024 19:28
işe girmek için bin takla atarlar, işe girdikten sonrada rahatlığı kovalarlar,,, çalışmak için işe girmedinizmi yer ne farkeder

rmznx
Aday Memur
09 Mayıs 2024 20:11

Sizi kutluyorum değerli görüşleriniz için

katip1988, Bugün

Her nerede çalışırsan çalış dürüst ol arkadaşlarına ve amirlerine saygıda kusur etme mesaiye riayet et. Islerin öğrenmeye çalış. Bugün ağır ceza yarın sulh ceza seneye sulh.hukuk nerede olacağın belli olmaz. İs ve personel durumu sürekli değişebiliyor.

Adliye dışarıdan göründüğü gibi bir kurum değil bunu zamanla anlayacaksın.

Öte yandan mahkemeye posta ile gelen evrakların zarflarını evrakın arkasına zimbala çöpe atma. Üzerinde barkod numarasi yazıyor. Olası bir aksilikte işe yarayacak o barkod.

Onun haricinde zimmet dağıtırken dosya verirken sicil imza tarih yazdırmayı unutma. Evraka, alındı yaptirirsan arkadaslarindan mutlaka uyapa taramasıni işte.


katip1988
Memur
09 Mayıs 2024 20:24

Teşekkürler. Bildiklerimizi paylaşıyoruz faydası olur umarım

rmznx, 2 saat önce

Sizi kutluyorum değerli görüşleriniz için

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