Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Mayıs 2024 07:01
YARDIM LÜTFEN
Arkadaslar bir mübaşir olarak yazıyorum yeni başladım sulh hukuk mahkemesinde çalışmak mı ağır ceza yada asliye ceza mı biraz işleyişi yazabilirmisiniz mübaşir açısından

emirsalih
Şef
09 Mayıs 2024 08:13

Asliye ceza bu saydıklarından en iyisi. İşleyişi çalışarak öğreneceksin zaten. Mümkünse Ağır cezadan uzak dur başkan ve üyelerle ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalırsın.


Adliyeci
Şef
09 Mayıs 2024 08:45

sulh hukukda şu an dosya patlaması var, işleri acayip yoğun görüyorum


katip1988
Memur
09 Mayıs 2024 09:00

Her nerede çalışırsan çalış dürüst ol arkadaşlarına ve amirlerine saygıda kusur etme mesaiye riayet et. Islerin öğrenmeye çalış. Bugün ağır ceza yarın sulh ceza seneye sulh.hukuk nerede olacağın belli olmaz. İs ve personel durumu sürekli değişebiliyor.

Adliye dışarıdan göründüğü gibi bir kurum değil bunu zamanla anlayacaksın.

Öte yandan mahkemeye posta ile gelen evrakların zarflarını evrakın arkasına zimbala çöpe atma. Üzerinde barkod numarasi yazıyor. Olası bir aksilikte işe yarayacak o barkod.

Onun haricinde zimmet dağıtırken dosya verirken sicil imza tarih yazdırmayı unutma. Evraka, alındı yaptirirsan arkadaslarindan mutlaka uyapa taramasıni işte.

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