Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 07:17
Zorunlu Eğitim Acilen Kaldırılmalıdır

Okullardaki şiddetin ve disiplinsizliğin asıl sebebi zorunlu eğitimdir. Okumak istemeyeni zorla okula getirmek hem ona hem de okumak isteyene zulümdür, kul hakkıdır. Okumak istemeyen ve disiplini bozan öğrenci açık veya uzaktan liseye veya yeteneğine göre meslek liselerine yönlendirilmelidir.


Kitap Dünyası
Şef
09 Mayıs 2024 07:38

Bence de, yeter artık! Saygısız öğrenciler varken ve biz onları disipline etmeye çalışıp bir de velileriyle uğraşırken nasıl bir verim bekleniyor acaba? Her öğrenci okuyacak diye bir kural mi var, verin bir meslek öğrensin elinde bir zanaati olsun. Zaten okumayacak öğrencinin yaşı geçtikten sonra iş bulamayınca sokaklarda serserilik yapmaya başlayacak bu sefer. Sendikalar bu konuyu bakana bi zahmet iletsinler. Sonra meslektaşlarimizin öldürülmelerini veya darp edilmelerini istemiyoruz. Hicbirimizin bu anlamda can güvenliği yok maalesef. Eskiden terör örgütü öğretmenlerimizi öldürürdü şimdi de teröristten farkı olmayan eşkıyalar öldürüyor. Yeter yeter yeter...


nemrutdağı
Genel Müdür
09 Mayıs 2024 08:35
Bu işin çivisi çoktan çıkmışta işte ..... Her yıl Bakanlığa yüzbinlerce öneri gidiyor. 4+4+4 Zorunlu öğretim kalkmalıdır denilmesine rağmen geri adım atıldı mı ? Çocuklar ilgi ve yeteneğine göre Finlandiya eğitim modeline benzer bir modelin bizimde tatbik etmemizin zamanı gelmedi mi ? Okumak istemeyen çocukları zorla okula getirirsen daha çok öğretmen zarar görecek. Akademik seviyesi yetersiz olan çocuklarımızı bir şekilde mesleğe zorlamalıyız . Aynı sınıfta ilkokul ve ortaokullar için belirtiyorum bu öneriyi ; Çok zeki ve matematik zekası yüksek çocuklarla aşırı zeka seviyesi zayıf çocuklar bir sınıfta veya okulda bir arada olmamalıdır. Erken yaş seviyesinde çocuklar akademik başarısına göre yönlendirme yapılmalıdır. Sınıfı , okulu sürekli meşgul eden ve sorun çıkaran çocuklar erken yaşlarda meslek okullarına yönlendirme yapılmalıdır. Ayrıca bu son olayda müdürümüzün şehit edilmesi olayında da görüldüğü gibi sığınmacıların ülkemiz için bir beka sorunu olduğu açık ve nettir. Buna MHP 'nin ses çıkarmaması manidardır. Düşündürücüdür.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..ÖMK'dan ses seda yok.Yeni görev yerinde mobing görüyoruz. Yapabileceğim ne var ?Proje okullarına öğretmen alımıSendikalar uyumaya devam etsin. Okul müdürünü vursunlar.Okul İsim Benzerliğinden Yanlış Okula İl Dışı Yaptım İptal Edilebilir Mi?Bir kez olsun birlik olmayı başarırsak nasıl bir güce sahip olduğumuzun farkına varırız.Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduİl dışı tayini hk

Sözlük

grafen 2 suspus 1 Savaş 1 rajasthan çingeneleri 2 1916 3 Meksika fasulyesi 2 Çocuğuna dur demeyen anne sayısındaki artış 4 sivrisinekten korunma kurtulma yolları 1 güne bir atasözü bırak 1 çerağ 1

Son Haberler

Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacakKızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdüİsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli öldüKutsal topraklara yolculuk başladı10 ilde 'Bozdoğan-36' operasyonu: 72 gözaltı

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?