Zorunlu Eğitim Acilen Kaldırılmalıdır

Bu işin çivisi çoktan çıkmışta işte ..... Her yıl Bakanlığa yüzbinlerce öneri gidiyor. 4+4+4 Zorunlu öğretim kalkmalıdır denilmesine rağmen geri adım atıldı mı ? Çocuklar ilgi ve yeteneğine göre Finlandiya eğitim modeline benzer bir modelin bizimde tatbik etmemizin zamanı gelmedi mi ? Okumak istemeyen çocukları zorla okula getirirsen daha çok öğretmen zarar görecek. Akademik seviyesi yetersiz olan çocuklarımızı bir şekilde mesleğe zorlamalıyız . Aynı sınıfta ilkokul ve ortaokullar için belirtiyorum bu öneriyi ; Çok zeki ve matematik zekası yüksek çocuklarla aşırı zeka seviyesi zayıf çocuklar bir sınıfta veya okulda bir arada olmamalıdır. Erken yaş seviyesinde çocuklar akademik başarısına göre yönlendirme yapılmalıdır. Sınıfı , okulu sürekli meşgul eden ve sorun çıkaran çocuklar erken yaşlarda meslek okullarına yönlendirme yapılmalıdır. Ayrıca bu son olayda müdürümüzün şehit edilmesi olayında da görüldüğü gibi sığınmacıların ülkemiz için bir beka sorunu olduğu açık ve nettir. Buna MHP 'nin ses çıkarmaması manidardır. Düşündürücüdür.

Bu işin çivisi çoktan çıkmışta işte ..... Her yıl Bakanlığa yüzbinlerce öneri gidiyor. 4+4+4 Zorunlu öğretim kalkmalıdır denilmesine rağmen geri adım atıldı mı ? Çocuklar ilgi ve yeteneğine göre Finlandiya eğitim modeline benzer bir modelin bizimde tatbik etmemizin zamanı gelmedi mi ? Okumak istemeyen çocukları zorla okula getirirsen daha çok öğretmen zarar görecek. Akademik seviyesi yetersiz olan çocuklarımızı bir şekilde mesleğe zorlamalıyız . Aynı sınıfta ilkokul ve ortaokullar için belirtiyorum bu öneriyi ; Çok zeki ve matematik zekası yüksek çocuklarla aşırı zeka seviyesi zayıf çocuklar bir sınıfta veya okulda bir arada olmamalıdır. Erken yaş seviyesinde çocuklar akademik başarısına göre yönlendirme yapılmalıdır. Sınıfı , okulu sürekli meşgul eden ve sorun çıkaran çocuklar erken yaşlarda meslek okullarına yönlendirme yapılmalıdır. Ayrıca bu son olayda müdürümüzün şehit edilmesi olayında da görüldüğü gibi sığınmacıların ülkemiz için bir beka sorunu olduğu açık ve nettir. Buna MHP 'nin ses çıkarmaması manidardır. Düşündürücüdür.