Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 07:41
Sendikası olmayan ogretmen is birakma eylemine katilsa sıkıntı olur mu?

Sendikam yok ama iş bırakma eylemine katılsam sorun olur mu? Dilekce mi vermem gerekiyorokula?


sozdemir37
Memur
09 Mayıs 2024 08:33

evet olur..Çünkü memura sendikanın aldığı karar uyarsa ceza verilemiyor Danıştay Kararlarına Göre.


Kardankadinim
Aday Memur
09 Mayıs 2024 08:38

Tamam tesekkur ederim

sozdemir37, 58 dk. önce

evet olur..Çünkü memura sendikanın aldığı karar uyarsa ceza verilemiyor Danıştay Kararlarına Göre.

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