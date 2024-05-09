Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Mayıs 2024 08:29
tsk piskiyatri

Merhaba arkadaşlar 2023 aralık tarihinde psikiyatri muayenesi oldum özel bir hastane de doktorum sadece giriş çıkışımı yazmış tanı olarak ruh ve sinir hastalıkları yazıyor ne reçete var ne de ilaç askeri personel olmak istiyorum direk ellenirmiyim bilmek istiyorum il sağlık müdürlüğü dilekçe yazdım heyete bida çıkıp sildirmek için bilgisi olan var mı acaba

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