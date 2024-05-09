Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Mayıs 2024 08:45
Merkez bankası enflasyon beklentisi

''TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu'' bugün ikinci toplantı olacak sizce beklenti yükselir mi genelde beklentinin bile üstünde enflasyon çıkıyor


mıcheal owen
Şube Müdürü
09 Mayıs 2024 08:58

Merkez bankasının enflasyon beklentisi üst limitin olsun.


Özgürlükzamanı
Aday Memur
09 Mayıs 2024 09:13

TÜİK oldugu surece azalır artmaz

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