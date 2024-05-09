Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 09:13
Sendikasızım ve cuma günü iş bırakma eylemine katılmak istiyorum

Arkadaşlar soru gayet açık sendikaya üye değilim ama birlik olabilmek adına cuma günkü iş bırakma eylemine katılmak istiyorum . Kimileri katılamazsın açığa alınabilirsin diyor,kimileriyse dilekçe verip eylemi destekleyebilirsin diyor. Nedir bu işin aslı? Ve okula hiç mi gitmemek gerekiyor eylem günü


kutalmışkagan
Aday Memur
09 Mayıs 2024 09:18

anayasal bir hak. kimse açağa alamaz. instgram da öğretmenler sayfası var orada detaylı bilgi veriliyor. okul idaresine nasıl bir dilekçe verileceği de paylaşmışlar. bakabilirsiniz hocam.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
09 Mayıs 2024 09:27
katılabilirsiniz hocam. twitterda dilekçe örnekleri paylaşılmış , bulabilirsiniz.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..ÖMK'dan ses seda yok.Yeni görev yerinde mobing görüyoruz. Yapabileceğim ne var ?Proje okullarına öğretmen alımıSendikalar uyumaya devam etsin. Okul müdürünü vursunlar.Okul İsim Benzerliğinden Yanlış Okula İl Dışı Yaptım İptal Edilebilir Mi?Bir kez olsun birlik olmayı başarırsak nasıl bir güce sahip olduğumuzun farkına varırız.Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduİl dışı tayini hk

Sözlük

rajasthan çingeneleri 2 muallak taşı 1 1916 3 Bugün olanlar 3 astral seyahat 4 mahpus 1 Halka Arz 1 ritüel 1 çerağ 1 Savaş 1

Son Haberler

Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacakKızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdüİsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli öldüKutsal topraklara yolculuk başladı10 ilde 'Bozdoğan-36' operasyonu: 72 gözaltı

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?