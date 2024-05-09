Proje Okulları Atama İPTAL mi?

yazıda diyor ki mesleki teknik genel müdürlüğüne bağlı özel protokolü olan ( tobb,osb,şirket vb ) proje okullarında öğretmen ve idareci atamalarını biz kendi kurallarımıza göre yapacağız diyor,....

yazıda diyor ki mesleki teknik genel müdürlüğüne bağlı özel protokolü olan ( tobb,osb,şirket vb ) proje okullarında öğretmen ve idareci atamalarını biz kendi kurallarımıza göre yapacağız diyor,....