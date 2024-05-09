Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 09:50
Proje Okulları Atama İPTAL mi?

MEB'den proje okullarına yönetici ve öğretmen atama açıklaması-Memurlar.Net

MEB şöyle bir resmi yazı duyurmuş. Benim anladığım Sanırım bu yer değiştirmeler ya iptal olacak.. Ya da süre uzayacak.


bahçesaray
Memur
09 Mayıs 2024 09:55
yazıda diyor ki mesleki teknik genel müdürlüğüne bağlı özel protokolü olan ( tobb,osb,şirket vb ) proje okullarında öğretmen ve idareci atamalarını biz kendi kurallarımıza göre yapacağız diyor,....

reberemo
Şube Müdürü
09 Mayıs 2024 10:12

benim anladığım kadarıyla hizmet puanı mı müdür inhası mı sorusuna yanıt vermiyor bu yazı. pyd ve pyk yi uygulayacak vaktim yok diyor. bu mesleki ve teknik anadolu liselerine öğretmen ve yönetici atamayı sektörle işbirliği içinde yapma yönündeki protokole dair bir yazı. o süreci uygulayamıyorum bir yıl erteliyorum diyor.


reberemo
Şube Müdürü
09 Mayıs 2024 10:15

pdk ve pyk olacak. yanlış yazmışım.

reberemo, 2 saat önce

benim anladığım kadarıyla hizmet puanı mı müdür inhası mı sorusuna yanıt vermiyor bu yazı. pyd ve pyk yi uygulayacak vaktim yok diyor. bu mesleki ve teknik anadolu liselerine öğretmen ve yönetici atamayı sektörle işbirliği içinde yapma yönündeki protokole dair bir yazı. o süreci uygulayamıyorum bir yıl erteliyorum diyor.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..ÖMK'dan ses seda yok.Yeni görev yerinde mobing görüyoruz. Yapabileceğim ne var ?Proje okullarına öğretmen alımıSendikalar uyumaya devam etsin. Okul müdürünü vursunlar.Okul İsim Benzerliğinden Yanlış Okula İl Dışı Yaptım İptal Edilebilir Mi?Bir kez olsun birlik olmayı başarırsak nasıl bir güce sahip olduğumuzun farkına varırız.Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduÖğretmenler: ''Eğitimbirsen'' ile ''Türkeğitimsenden'' istifa için ne bekliyorsunuz?

Sözlük

Meksika fasulyesi 2 Savaş 1 cızlavet ayakkabı 1 Galatasaray 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 7 sivrisinekten korunma kurtulma yolları 1 Çocuğuna dur demeyen anne sayısındaki artış 5 grafen 1 Ölümlü Dünya 2023 1 sevgini bırak 1

Son Haberler

Yeni mülakat sistemi taslağı ortaya çıktı! İşte tüm detaylarEdirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandıTÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladıAkaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Bir anda şerit değiştirdi, takla attıBir uçak daha gövdesi üzerine indi!

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?