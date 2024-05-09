Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mayıs 2024 09:56
Polis insan mı?

Bugün 2 tane daha intihar haberi okudum. Pırıl pırıl gençler hayatının baharında kurtuluş için ölümü seçiyorlar. Gerçekten canım sıkıldı ve üzüldüm

Polis robot değil oda insan annesi, babası, eşi ve çocukları var. Bunu anlamak çokmu zor.

Acilen düzeltilmesi gerekenler var 1) 2. Şarkı kaldırmak 2)Çalışma saatlerini düzenlemek 3)Mobing ile mücadele 4)Atamalarda keyfiliğin önüne geçilmesi 5) Liyakat

İnanın bunları yapmak Devlet için zor değil.

Polislik Türkiyede yapılan en zor meslek.


Kemalaydın55
Aday Memur
09 Mayıs 2024 09:57

Aynen


Jamyo2015li
Memur
09 Mayıs 2024 11:12

7/24 SAAT ÇALIŞMA ESASINA GÖRE ÇALIŞAN TEK MESLEK GRUBU SAĞLIK, JANDARMA VE POLİS VAR AMA SAĞLIK GRUBUNU AYRI TUTUYORUM, BUNU BİZE YEMIN ETTIRIKENDE SÖYLETİYORLAR, İNTİHAR EDEN İNSANLAR ÇOK ÇALIŞAMADAN DOLAYI ETMIYOR YAN BİR SEBEBI VAR MOBING VAR ÇOK ÇALIŞMANIN SONUCUNU İNTİHARLA SÜSLEMEYIN İNTİHARIN YAN SEBEBİ VARDIR, FABRIKA ÇALIŞANLARI ÖZELLİKLE ONLAR HERGÜN İNTİHAR ETMESI LAZIM ÇÜNKÜ PARASI AZ GELDİĞPİİÇİN BU MESLEK GRUPLARI FAZLA MESAİ YAPIYOR VE SONUCUNDA İNTİHAR YOK, GEÇİMSİZLIK AİLEVİ SORUNLAR VB. SIKINTLILAR INSANI İNTİHARA YÖNLENDİRİR, POLİSLİK VE ASKERLİK ZOR DEMENIN BİR ANLAMI YOK BUNU GİRERKEN HEPİMİZ BİLİYORDUK ZOR OLACAGINI. TEK KATIDIGIM NOKTA MOBING GERİ KALANINI HERKES BİLİYOR BİLEREKTE BU MESLEKLERİ İCRA EDİYOR. SAYGILAR


KARA PAPAKLI
Aday Memur
09 Mayıs 2024 11:21

1. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı gram yok, iktidar değiştiği zaman polis müdürlerinden tut memura kadar değişiyor.

2.ülkemizde siyaset ve EGM iç içe geçmiş durumda, bir polise amirinden başka kimse emir veremez, bizde öyle değil ama, bir yerlerden sürekli telefon gelir ..

3.Ülkemizde bir polis sabah kalktı, birde ne görsün, görev yeri değişmiş..Polisin görevi, çalışma yeri, bir kişinin keyfine göre, iki dudağı arasında olamaz. Yani sendika olmalı. Vay efendim polisin sendikası mu olur, neden olmasın olan yerler nasıl yapıyor, bak bakalım o zaman keyfe keder görev yerin değişiyormu.

4. Allah herkese kolaylık versin, ülkemizde polis olmak, aklını kaybetmeme sanatına dönüştü, herkese sabır diliyorum.


Kadrocupoliss889
Aday Memur
09 Mayıs 2024 11:23

Aynen öyle


Sbz1dftd
Aday Memur
09 Mayıs 2024 11:42
polis ne yapsın bir yerde yazı yazıyor eleştiriyor x de falen kapısına terör ekibi gönderip tutuklanıyor
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