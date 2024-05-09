Polis insan mı?

1. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı gram yok, iktidar değiştiği zaman polis müdürlerinden tut memura kadar değişiyor.

2.ülkemizde siyaset ve EGM iç içe geçmiş durumda, bir polise amirinden başka kimse emir veremez, bizde öyle değil ama, bir yerlerden sürekli telefon gelir ..

3.Ülkemizde bir polis sabah kalktı, birde ne görsün, görev yeri değişmiş..Polisin görevi, çalışma yeri, bir kişinin keyfine göre, iki dudağı arasında olamaz. Yani sendika olmalı. Vay efendim polisin sendikası mu olur, neden olmasın olan yerler nasıl yapıyor, bak bakalım o zaman keyfe keder görev yerin değişiyormu.

4. Allah herkese kolaylık versin, ülkemizde polis olmak, aklını kaybetmeme sanatına dönüştü, herkese sabır diliyorum.