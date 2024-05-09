Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 10:02
Sendika kararı gereği iş bırakmak için dilekçe vermek gerekiyor mu

Cuma günündün önce veya cuma günü okula dilekçe vermek mi gerekiyor? Net bilgisi olan var mı? Dilekçe vermeden olmuyor mu?


Prettypelin
Şube Müdürü
09 Mayıs 2024 10:05

Nasıl yapmak gerekiyor okula sözlü mü bildireceğiz yazılı mı? Ya da bildirmeye gerek var mı? İlk defa katılıcam sendikal karara yanlış bir yol izlemek istemiyorum, biri detaylı açıklarsa sevinirim


fadime82
Şef
09 Mayıs 2024 12:00
biz sözlü okarak bildirdik dilekce vermeye gerek cok çünkü anayasal bir hak. okulumuzun tamami eyleme katılıyor

gamze008
Şef
09 Mayıs 2024 12:02

Yasal olarak herhangi bir haber vermenize yada dilekçeye gerek yok hocam. Ama etik açıdan idarenize haber vermelisiniz bence. Niyetimiz ses duyurmak çocukları mağdur etmek değil sonuçta. Siz iyi niyet çerçevesinde haber verin idare, ayarlama yapabilir yapamaz o onların sorunu bence. tabi siz bilirsiniz yine de


Prettypelin
Şube Müdürü
09 Mayıs 2024 12:31

Teşekkürler arkadaşlar

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