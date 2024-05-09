KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Mayıs 2024 10:07
Sözleşmeli Personel Kpss sınavına girebilir mi?

Merhaba, 4 ay önce Kpssden sözleşmeli personel olarak atanmıştım. Yeniden sınava girip A grubundan atanmak istiyorum fakat yeniden kpss sınavına girmem sözleşme feshi nedenidir diyorlar bunun doğruluğu var mı ?


İlgi delisi Ayşen
Aday Memur
09 Mayıs 2024 10:09

Yok öyle bir şey ya kim diyorsa yalan söulrmiş


Kpsbirincisi
Genel Müdür
09 Mayıs 2024 10:09

İlk kez böyle bir şey duydum büyük ihtimalle yalan. Sen imza attığını sözleşmeyi okumussundur heralde böyle bir sey yazıyor muydu?


kutalmışkagan
Aday Memur
09 Mayıs 2024 10:22

kulaktan dolma bilgilere inanmayalım önce mantığa yatıyor mu ona bakalım sonra araştırma yapalım

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