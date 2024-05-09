Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Mayıs 2024 10:43
Yoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.

Sarı sendikaların safında yer alarak zulme haksızlığa ortak olup ah alıyorsunuz..


Son5yil
Memur
09 Mayıs 2024 11:41

Adam Allah'tan daha çok güveniyor sarı sendikaya... Mümkün mü istifa etmesi???

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz Zammı Çok Yetersiz, Promosyon'a YüklenmeliyizBügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıVakıfbank maaş hesabıma kısmi bloke!!Sendika parasını ne zaman yine tam olarak alacağız ? Bu ay tam değil sanırım ???TRT maaş bilen var mı Seçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesimaaş promosyonu hk.Teknik hizmetler sınıfından şube müdürlüğüne atanan memurTGRT haber 2 milyon memur işten çıkarılsın diyor

Sözlük

Halka Arz 2 noel baba 1 kızıl düve 1 tedaviye yanıt vermek 1 ağız ve diş sağlığını önemseyen erkekler hakkındaki iddialar 1 şu an çalan şarkı 1 gingseng 1 mahpus 1 rajasthan çingeneleri 2 cızlavet ayakkabı 1

Son Haberler

Yeni mülakat sistemi taslağı ortaya çıktı! İşte tüm detaylarEdirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandıTÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladıAkaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Bir anda şerit değiştirdi, takla attıBir uçak daha gövdesi üzerine indi!

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?