Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Mayıs 2024 10:44
Yoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.

Sarı sendikaların safında yer alarak zulme haksızlığa ortak olup ah alıyorsunuz..


lefkeli11
Aday Memur
09 Mayıs 2024 10:52

ben çoktan istifa ettim . bir işe yaramıyor, kendi işimide kendim çözüyorum

Toplam 1 mesaj

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