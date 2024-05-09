Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


09 Mayıs 2024 10:50
MAZERET İZNİ

657 SAYILI KANUN'UN 104. MADDESİ E BENDİNDE "Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir." denilmektedir. Bu haktan faydalanabilmek için anne yada babadan birinin memur olması mı yeterli midir ?. Yoksa ikisinin de memur olması mı gerekmektedir ?

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