Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 11:31
İş bırakma dilekçesi

İdare sendikası olmayıp iş bırakacaklar için dilekçe istedi. Nasıl bir dilekçe yazılması lazım yardımcı olabilirseniz sevinirim


ugur011
Aday Memur
09 Mayıs 2024 11:59

Okulunuzda ....... öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Sendikaların almış olduğu "Öğretmene/Eğitimcilere Şiddete Hayır" iş bırakma eylem kararları bulunmaktadır. Sendikasız olmamdan dolayı ben de Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitimin Gücü-Sen başta olmak üzere sendikaların almış olduğu iş bırakma eylemine uyuyorum ve katılıyorum. Bu hususta;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Bu şekilde yazabilirsiniz hocam.

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