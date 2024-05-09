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Editörler : Lanet


09 Mayıs 2024 13:42
Askerlikte 2'inci 6 ay YARDIM LÜTFEN!

Merhaba Memur olarak görev yapmaktayım askerlikte 2'inci 6 ay görev yapabiliyor muyum? ücretsiz izne tabi midir askerlik zamanım geldi. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.


gollumbenim
Aday Memur
09 Mayıs 2024 13:44

Askerlikte geçen 2'inci 6 ayın hizmet hesabına devlet tarafından yansıtılması gibi avantajları var arkadaşlar. Ayrıca disiplin için bana fayda sağlayacağını düşünüyorum, biraz aciliyeti olduğundan bilenler yardımcı olsun

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