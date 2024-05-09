Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mayıs 2024 14:06
Nakdi tazminatı kim ödüyor

Merhaba arkadaşlar mikabemete uğrayıp karşı tarafa ceza alınca Nakdi tazminat başvurusu oluyor emniyete.

Bu parayı emniyet mi ödüyor.


Eksen-7
Aday Memur
09 Mayıs 2024 14:10

Mukavamete uğrayıp yazacaktım

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