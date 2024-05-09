KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


09 Mayıs 2024 14:35
SPK Hukukçu Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav

Arkadaşlar merhaba, SPK uzman yardımcılığı yazılı sınavına giriş yapmaya hak kazandım. Sınavda çıkacak konular şu şekilde;

ÖZEL HUKUK : Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak), Borçlar Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilişkileri), Medeni Hukuk (Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku ve eşya hukuku),

KAMU HUKUKU : İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler ve özel hükümler),

TAKİP ve USUL HUKUKU : Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku,

Sınav test mi olacak klasik mi olacak bir bilgim yok. Ayrıca hangi konulara ağırlık vermek gerekiyor. Yukarıda sayılanlar çok geniş alanlar. Örneğin bankacılık mevzuatına mı hakim olmak gerekir? Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

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