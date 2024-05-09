KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Mayıs 2024 14:40
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine

Arkadaşlar, merhaba.

2009 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği mezunuyum.

2023 Kpss p10 puanım: 56

2024 Öğretmenlik Atamalarında Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği gelebilir mi?

Branşımda Türkiye 454.süyüm.

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