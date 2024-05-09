Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Mayıs 2024 14:40
Enflasyon Raporu
Bugün açıklanan enflasyon raporuna göre temmuzdaki zam ne olur tahmini

Android60
Genel Müdür
09 Mayıs 2024 14:56

Olur bi şeyler işte ozaman geldiği zaman görürürz


fatpın
Şef
09 Mayıs 2024 15:02

yuzde 20 gelir hazılık yapılmış belli


hagiyatmaz
Şef
09 Mayıs 2024 15:10

mayıs 75-76 dedi o zaman 69,8 gibi bir şey şu an kabaca 6 puan mayıs beklentisi oluyor yanlışım yoksa.

fatpın, 17 dk. önce

yuzde 20 gelir hazılık yapılmış belli


mihendis1234
Aday Memur
09 Mayıs 2024 15:17

toplumda algı seviyesi epey düşmüş arkadaş bu konudaki açılan başlıklar var zaten omları biraz okuyup başlık açın .....


fatpın
Şef
09 Mayıs 2024 15:18

TOPLAMA YAPILMIYOR ÇARPIM YAPILIYOR 1,69,8 / 1,0004 * 1,035: 75,76 OLUR

3,5 GELİRSE

4 GELMEZ EN FAZLA 3,5 GELİR

hagiyatmaz, 9 dk. önce

mayıs 75-76 dedi o zaman 69,8 gibi bir şey şu an kabaca 6 puan mayıs beklentisi oluyor yanlışım yoksa.

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