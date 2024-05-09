Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 14:49
İLK DEFA YÖNETİCİ OLACAKLARDAN BOŞALAN KADROLAR

İLK DEFA YÖNETİCİ OLACAKLARDAN BOŞALAN KADROLAR , İLDIŞI İSTEĞE BAĞLI ATAMALARDA boş gösterilecek mi

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