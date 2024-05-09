Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Mayıs 2024 15:10
3289 SAYILI KANUN 29. MADDE

3289 SAYILI KANUN 29. MADDE : Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.

Yukarıda belirtmiş olduğum kanuna istinaden bakanlığım tarafından idari izinli olmama imkan tanınmamakta ve görevli olduğum müsabakalara ancak senelik izin kullanmam koşulu ile gitmeme imkan tanınmaktadır. İlgili gerekçe ise görevlendirilmiş olduğum müsabakaların milletlerarası seviyede olmadığı kanaatidir bu hususlarda emsal karar yada görüş ve önerilerinizi talep etmekteyim. Saygılar ve sevgilerimle.

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