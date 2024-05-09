Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Bu yıl ilk uygulanacak olan öğretmenliğe dönen idarecilerin yenide idareci görevlendirmesiyle ilgili
Çok Yazılan Konular
MEB GYS TercihCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..ÖMK'dan ses seda yok.Yeni görev yerinde mobing görüyoruz. Yapabileceğim ne var ?Proje okullarına öğretmen alımıOkul İsim Benzerliğinden Yanlış Okula İl Dışı Yaptım İptal Edilebilir Mi?Sendikalar uyumaya devam etsin. Okul müdürünü vursunlar.Bir kez olsun birlik olmayı başarırsak nasıl bir güce sahip olduğumuzun farkına varırız.İl dışı tayini hkÖğretmenin canı bu kadar kıymetsiz mi?
Sözlük
Son Haberler
Türkiye'nin CDS'si Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesindeAnkara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma kararıBakan Şimşek: Programımız çalışıyor, cari açık düşüyorAltının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya gerilediEmeklı iken belediye başkan yardımcısı atanan/görevlendirilenlerin emekli maaşları kesilir mi?
Editörün Seçimi
Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?