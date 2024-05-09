Bu yıl ilk uygulanacak olan öğretmenliğe dönen idarecilerin yenide idareci görevlendirmesiyle ilgili

Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden

ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya

da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme

hükümlerine göre yapılır.

madde ikiye göre kimler müdürlük için başvurabilir.mesala 15 yıl müdür yrd yapan biri öğretmenliğe dönüp bu görevlendirmede müdür olarak isteyebilir mi?