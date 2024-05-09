Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Mayıs 2024 16:32
Kültür Turizm Bakanlığı 3713 kanunu kapsaminda
Kültür Turizm Bakanlığı 3713 kanunu kapsaminda ataması olanlara tebligat geldi yerler belli oldu mu

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