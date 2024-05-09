Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 16:36
Greve giden arkadaşların nöbet yerlerine bakmak zorunda mıyım?

Arkadaşlar, normalde üç kişi nöbet tutacaktık normalde. Ancak grev nedeniyle ikisi de gelmeyeceğini söyledi. Bu durumda onların sorumlu olduğu alanlarda da nöbet tutmak zorunda mıyım?


Velocıraptor
Genel Müdür
09 Mayıs 2024 16:37

okul müdürü yazılı bir şekilde görevlendirirse zorundasınız.


elemanaraniyor
Memur
09 Mayıs 2024 17:34

Hocam eğer diğer arkadaşların nobet tuttukları yerler, farklı noktalarda ise 3 kişilik nöbet tutamayacağınıza göre sadece kendi alanınızdan sorumlusunuz.

Ama aynı katta 3 kişi tutuyorsanız ve 1 kişinin tutması durumunda güvenlik problemi oluşturmuyorsa siz tutabilirsiniz.

Yoksa idare greve giden arkadaşların yerine gitmeyen arkadaşlardan nöbetçi ayarlamak zorunda.

Sonuçta süper kahraman değilsiniz

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