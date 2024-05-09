Greve giden arkadaşların nöbet yerlerine bakmak zorunda mıyım?

Hocam eğer diğer arkadaşların nobet tuttukları yerler, farklı noktalarda ise 3 kişilik nöbet tutamayacağınıza göre sadece kendi alanınızdan sorumlusunuz.

Ama aynı katta 3 kişi tutuyorsanız ve 1 kişinin tutması durumunda güvenlik problemi oluşturmuyorsa siz tutabilirsiniz.

Yoksa idare greve giden arkadaşların yerine gitmeyen arkadaşlardan nöbetçi ayarlamak zorunda.

Sonuçta süper kahraman değilsiniz