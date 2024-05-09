Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 17:18
2024 il içi kılavuzu yayınlandı

30 Eylül tarihi baz alınmış. 1 ayla kaçırdım 4 yilim dolmuyor. Yok mu bunun çaresi yandi bir yıl


Memleketinogretmeni
Şef
09 Mayıs 2024 17:22

4 yıl mı olmuş


elemanaraniyor
Memur
09 Mayıs 2024 17:35

3 yıl

Memleketinogretmeni, 22 dk. önce

4 yıl mı olmuş


köy okulu.m
09 Mayıs 2024 17:39

2020 atamasiym

Memleketinogretmeni, 22 dk. önce

4 yıl mı olmuş

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