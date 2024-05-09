Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


09 Mayıs 2024 17:32
Dilekçe Şartlı Belediyeye Memur Olarak Giriş Hk.

merhaba.. 31.12.2023 yılında uzman erbaşlık görevimden kendi isteğimle sözleşme uzatmadım. toplam 8 yıl 6 ay görev sürem var. A belediyesi ile anlaştım farklı bir belediyede giriş yapıp ortalama 40 gün çalışma süren olsun sora seni belediyeye aldıracağım dedi. Malum seçim zamanı idi aleyhine durum olmasını istemedi.. Bende B belediyesine 657 memur olarak açıktan atama olarak giriş yaptım girişte dilekçe aldı personel müdürü 40 gün soraki tarihe sözleşme feshi dilekçesi yazdım. Söz veren belediye başkanına parti adaylığı vermediği için tabi söz verdiği şekilde belediyeye aldırmadı. Şu an ilk giriş yaptığım belediyede ortalama 100 gündür çalışıyorum. Dilekçenin üzerinden tam 60 gün geçti... Çalışmamda herhangi bir işten çıkarılma gibi problem olur mu ?

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