Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Mayıs 2024 17:48
AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Merhaba arkadaşlar aile sosyal hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ilgili gelişme var mı? Asil adaylar için

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28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek BaşlıkGörev değişikliğiGSB giyecek yardımından haberi olan var mı?üst öğrenimden atama olur mu ?Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarOGM becayiş3+1 e tabi olanların , kamu çalışanı çakılı kadro eş durumu için tayin durumu4/B sözleşmeli personel istifaAile bakanlığı Eş durumu

Sözlük

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