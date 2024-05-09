Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Mayıs 2024 18:11
Eş Durumu

Sağlık bakanlığına 3+1 hemşire olarak atandım, geçen yıl seçim dolayısıyla kadroya geçtim. Eşim MEB' te öğretmen eş durumundan yanına gidebilir miyim? Ne zaman nasıl ve hangi şartlarda giderim. Konu ile ilgili bilgisi olan yazabilir mi? Teşekkürler


lefkeli11
Aday Memur
09 Mayıs 2024 19:54

3 yıl dolmadan mazeret tayini isteyemezsiniz

Toplam 1 mesaj

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