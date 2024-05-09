Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mayıs 2024 18:22
İl İçii Üç Yıl Şartı Aranmayan Durumlar
Bulunduğum okulda zorunlu hizmetimi tamamladım. Ama bulunduğum okula 1 2 ve 3.hizmet alanından gelmedim. Kılavuzdan anladığım kadarıyla zorunlu hizmetten muaf tutulanlar gibi tayin hakkım yok. Acaba doğru mu anlamışım. 30 Eylül tarihine göre de 20 günle kaçırıyorum

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