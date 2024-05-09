İl İçii Üç Yıl Şartı Aranmayan Durumlar

Bulunduğum okulda zorunlu hizmetimi tamamladım. Ama bulunduğum okula 1 2 ve 3.hizmet alanından gelmedim. Kılavuzdan anladığım kadarıyla zorunlu hizmetten muaf tutulanlar gibi tayin hakkım yok. Acaba doğru mu anlamışım. 30 Eylül tarihine göre de 20 günle kaçırıyorum

Bulunduğum okulda zorunlu hizmetimi tamamladım. Ama bulunduğum okula 1 2 ve 3.hizmet alanından gelmedim. Kılavuzdan anladığım kadarıyla zorunlu hizmetten muaf tutulanlar gibi tayin hakkım yok. Acaba doğru mu anlamışım. 30 Eylül tarihine göre de 20 günle kaçırıyorum