Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Mayıs 2024 18:40
Ücretsiz izne ayrılan kadrolu personelin eşine eş yardımı yapılır mı maddede maas almaması diyor sig

Ücretsiz izindeki eş için eş yardımı alan var mı????

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