eş durumu hakkında sorum

merhabalar değerli meslektaşlarım benim bir sorum olacak. 4 yıllık kadrolu radyoloji teknikeriyim. nişanlım farklı bir ilde eğitim araştırma hastanesinde 2.5 yıllık kadrolu hemşire. Ancak kadroya toplu bir şekilde yasa ile geçti. Biz eş durumu yapmak istiyoruz. o benim yanıma gelmek istiyor. bölge hizmet gruplarında falan sorun yok gelmesinde mahsur gözükmüyor. Sizlere sorum su; o hastanesine sordugunda tayini sadece ocak ve temmuz ayında isteyebilirsin diyorlar. Ben kendi hastaneme sorduğumda ise nikahı kıydıktan sonra herhangi bir ay isteyebilir diyorlar. Bu işin aslı nedir? bilgi sahibi insanlardan cevap bekliyorum. biz bu ay sonu nikahı kıyacağız. tayin istemek için temmuzu mu beklemeliyiz yoksa nikahı kıydıktan sonra direkt tayin dilekçesi verebilir mi? kadrolu bir personel ancak yasa ile geçtiginden 3+1 hükmüne tabisin demişler çalıştığı hastanede. Benim çalıştıgım yerde ise kadroya geçtigi an isteyebilir diyorlar. Yardımlarınızı bekliyorum hocalarım. Teşekkür ederim. vaktinizi aldım