Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


09 Mayıs 2024 20:54
Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi

Merhaba. İBB'de öğretmen olarak işe girmek istiyorum. Yalnız Usta Öğretici Oryantasyon belgesi gerekiyormuş. Bu belgeyi nereden temin edebilirim biri yardımcı olabilir mi lütfen? Şimdiden teşekkürler.

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