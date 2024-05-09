ilişik kesilme sonrası hastaneye sevk

saglik sebebiyle ilsiigim kesildi ve mahkeme hastaneye sevk etti. hastaneye gidip olumlu aldım fakat heyet kabul etmemiş şimdi tekrar aynı bölüme cikicam. aklım almıyor nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? doktora sorduğumda kararı kimse bozamaz demişti çok da sağlıklıyım beni resmen engelli ilan ettiler artik çok yoruldum...

saglik sebebiyle ilsiigim kesildi ve mahkeme hastaneye sevk etti. hastaneye gidip olumlu aldım fakat heyet kabul etmemiş şimdi tekrar aynı bölüme cikicam. aklım almıyor nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? doktora sorduğumda kararı kimse bozamaz demişti çok da sağlıklıyım beni resmen engelli ilan ettiler artik çok yoruldum...