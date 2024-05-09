KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


09 Mayıs 2024 21:06
ilişik kesilme sonrası hastaneye sevk
saglik sebebiyle ilsiigim kesildi ve mahkeme hastaneye sevk etti. hastaneye gidip olumlu aldım fakat heyet kabul etmemiş şimdi tekrar aynı bölüme cikicam. aklım almıyor nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? doktora sorduğumda kararı kimse bozamaz demişti çok da sağlıklıyım beni resmen engelli ilan ettiler artik çok yoruldum...

Çok Yazılan Konular

Eğitim sonu sınavı (psikiyatrik geçmiş)Pomem E-nabız geçmişiBel fıtığı teşhisi

Sözlük

Halka Arz 2 şu an çalan şarkı 2 cızlavet ayakkabı 1 mahpus 1 Ölümlü Dünya 2023 1 kayrak taşı 1 usulen söylemeyi bilen 3 GÜMÜŞ 1 sana karşı dürüst olacağım 2 kadavra köpeği 2

Son Haberler

Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?Milli boksör, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındıYunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandıBisiklet kullanırken minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybettiUcuza yağ ve şeker satma vaadiyle dolandırıcılık: 5 tutuklama

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?