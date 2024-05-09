Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mayıs 2024 21:08
Muaffakatname alabilen var mı?

emniyet Personeli olup muaffakatname alabilen varmı nasıl bir yol izlenmeli yardımcı olabilir mısınız?


memuraday-y
Şef
09 Mayıs 2024 22:20

Hangi kuruma gidicen ?

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